TCMB İhaleleri: 20 ve 340 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB İhaleleri: 20 ve 340 Milyar Lira

TCMB, iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirerek toplam 340 milyar lira teklif aldı.

07.11.2024 16:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 340 milyar 518 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 15 milyar 280 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 340 milyar 518 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 340 milyar 518 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB İhaleleri: 20 ve 340 Milyar Lira - Son Dakika

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