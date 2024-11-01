TCMB İkinci TL Depo İhalesinde Rekor Teklif

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 371 milyar 301 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 430 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 371 milyar 301 milyon liralık teklif geldi.