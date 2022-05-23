Tcmb: Konut Fiyatları Bir Yılda Yüzde 110 Yükseldi - Son Dakika
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Tcmb: Konut Fiyatları Bir Yılda Yüzde 110 Yükseldi

23.05.2022 20:46
Tcmb: Konut Fiyatları Bir Yılda Yüzde 110 Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında arttı. Reel artış ise yüzde 29,7 oldu. Konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 122, Ankara'da 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 oranlarında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında arttı. Reel artış ise yüzde 29,7 oldu. Konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 122, Ankara'da 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 oranlarında arttı.

TCMB, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksini (KFE) açıklandı. Buna göre, konut fiyat endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 110 artış gösterdi. TCMB verilerine göre, konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında arttı.

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Konut fiyatları illere göre değerlendirildiğinde ise İstanbul'da yüzde 9,8, Ankara'da yüzde 9,6 ve İzmir'de 10,6'nin oranında arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 oranlarında yükseldi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, konut, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Konut Fiyatları Bir Yılda Yüzde 110 Yükseldi - Son Dakika


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