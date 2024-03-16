Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.
Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi
Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.
Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.
Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.
Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB, kredi kartı ve kredili mevduat faiz oranlarını yükseltti - Son Dakika
Kredi kartından nakit avans çekiminde faiz oranı 4,42'den yüzde 5 yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayollarını kullanan yolcu sayısının şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 arttığını açıkladı. Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği ise yüzde 10,4 artış gösterdi. İlk iki ayda ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 7,9 arttı. İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış gösterdi.
Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 189 kişilik turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. İngiliz turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına hediyeler verildi. Dalaman Havalimanı, pandemi öncesi turizm dönemlerini geride bırakarak 2023 yılında yüzde 6,5, 2022 yılında ise yüzde 15,2 daha fazla yolcu ağırladı. İngiliz turistler, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirterek havalimanı yetkililerine teşekkür etti.
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırınlar, pastane ve tatlı imalathaneleri özellikle denetleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz” dedi.
Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.
Silopi ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi, Silopi 7. Noter ve gözlemcilerin huzurunda gerçekleştirildi.
Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iş birliği çalışmaları ve ticari imkanlar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Başkonsolos İashvili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaretin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Yılmaz ise Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkileri ileriye taşımak için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?