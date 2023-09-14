6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi - Son Dakika

6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi

Son Güncelleme: 14.09.2023 00:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranını artırdı. 6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarılırken, 1 yıla kadar vadeli olanlar için oran yüzde 5 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e yükseltildi.

1 YILA KADAR VADELİ OLANLAR İÇİN ORAN YÜZDE 5

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

TL VADELİ MEVDUATLAR DESTEKLENECEK

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti. Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

"SIKILAŞTIRMA KARARLARI ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Ağustos 2023 tarihli kararıyla faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınmaya devam edileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi - Son Dakika
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