TCMB 2. çeyrekte 132 ton altın satarak rezervini düşürdü - Son Dakika
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TCMB 2. çeyrekte 132 ton altın satarak rezervini düşürdü

01.08.2023 13:14

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, ikinci çeyrekte dünya genelinde merkez bankalarının altın alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düşerek 102.9 olarak gerçekleşti. Bu düşüşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net satışları etkili oldu. TCMB, ikinci çeyrekte 132,23 ton altın satarak altın rezervini 439,75 tona düşürdü. En yüksek altın satışı ise 18,5 ton ile Kazakistan'dan geldi.

Dünya Altın Konseyi, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin altın verilerini yayımladı. Rapora göre, ikinci çeyrekte dünya genelinde merkez bankalarının altın alımalrı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 düşerek, 102.9 olarak gerçekleşti. Bu düşüşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) net satışları etkili oldu.

TCMB'DEN 2. ÇEYREKTE 132 TONLUK ALTIN SATIŞI

Rapora göre, TCMB yılın ikinci çeyreğinde 132,23 tonluk altın satışı yaptı. Böylece TCMB'nin altın rezervi 439,75 tona geriledi. TCMB'nin ardından en yüksek altın satışı 18,5 ton ile Kazakistan'dan geldi.

EN FAZLA ALIMI POLONYA YAPTI

2023'ün ikinci çeyreğinde en fazla alım yapan Merkez Bankası ise Polonya oldu. Polonya Merkez Bankası söz konusu dönemde 48.41 ton alım yaparken, Çin Merkez Bankası 45.10 tonla ikinci sırayı aldı.

"TEKRAR GÖRECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

WGC Stratejisti John Reade, "TCMB'nin ticari bankalara likidite sağlamak için altın satmasının tekrarını göreceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla daha iyi bir üçüncü çeyrek rakamı görmeyi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB 2. çeyrekte 132 ton altın satarak rezervini düşürdü - Son Dakika


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