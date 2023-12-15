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TCMB'nin Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Faiz Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
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TCMB'nin Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Faiz Beklentisi Yükseldi

TCMB'nin Aralık ayı piyasa katılımcıları anketine göre faiz beklentisi yüzde 37,80'den yüzde 42,50'ye yükseldi. Dolar kuru beklentisi ise 29,62 TL'ye geriledi.

TCMB\'nin Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Faiz Beklentisi Yükseldi
15.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:41
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TCMB'nin Aralık ayı piyasa katılımcıları anketine göre faiz beklentisi yüzde 37,80'den yüzde 42,50'ye yükseldi. Dolar kuru beklentisi ise bu anket döneminde 29,62 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcının yanıtlarından oluşan sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 ihtimalle yüzde 36,00 - 39,99 aralığında, yüzde 48,15 ihtimalle yüzde 40,00 - 43,99 aralığında, yüzde 12,85 ihtimalle ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06'sının beklentilerinin yüzde 36,00 - 39,99 aralığında, yüzde 51,47'sinin beklentilerinin yüzde 40,00 - 43,99 aralığında, yüzde 17,65'inin beklentilerinin yüzde 44,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 ihtimalle yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,24 ihtimalle yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 17,73 ihtimalle ise yüzde 28,00 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13'ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 23,44'ünün beklentilerinin yüzde 28,00 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,62 TL iken, bu anket döneminde 39,46 TL olarak gerçekleşti - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi TCMB'nin Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Faiz Beklentisi Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB'nin Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine Göre Faiz Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
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