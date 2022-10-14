TCMB'nin ekim ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı - Son Dakika
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TCMB'nin ekim ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

14.10.2022 10:32
TCMB'nin ekim ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay beklentisi yüzde 11,22

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin ekim ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TCMB'nin ekim ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı - Son Dakika
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