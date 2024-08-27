TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira oldu - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira olarak açıklandı. İhaleye 151 milyar 881 milyon liralık teklif geldi.

27.08.2024 16:18
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 180 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 151 milyar 881 milyon liralık teklif geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira oldu - Son Dakika
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