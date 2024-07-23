TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi

TCMB\'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini belirtti. Bu durumun parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği ve dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

23.07.2024 09:21
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi - Son Dakika

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