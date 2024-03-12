TCMB Ocak Ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini Açıkladı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı ocak ayında 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti.

Merkez Bankası, ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. Buna göre, ocak ayında cari açık 2 milyar 556 milyon dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon dolar olarak hesaplandı.

REZERVLER 6,2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Merkez Bankası verilerine göre, ocak ayında resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 207 milyon dolar azalma oldu. Ocak ayında, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 792 milyon dolar, bu kalemin altında değerlendirilen seyahat gelirleri ise 2 milyar 195 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi 856 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi 44 milyon doları net giriş kaydetti.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 661 MİLYON DOLAR

Mayıs ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 86 milyon dolar giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon dolar seviyesinde net alış görüldüğü belirtildi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 422 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 702 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.