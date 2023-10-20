TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak

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AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

GEÇEN AY YÜZDE 30 YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.