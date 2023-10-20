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TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak - Son Dakika

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin yapılan beklenti anketine göre, ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılmıştı.

AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

GEÇEN AY YÜZDE 30 YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak - Son Dakika
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