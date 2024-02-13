TCMB, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ\'ye faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.
Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.
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