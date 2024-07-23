TCMB Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutma Kararı Aldı

TCMB Politika Faizini Yüzde 50\'de Sabit Tutma Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 50 oranında sabit tutma kararı aldı. Bu kararla birlikte TCMB, nisan ayından bu yana faizleri sabit tutma serisine devam etmiş oldu. Son 1 yılda toplamda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirildi.

23.07.2024 14:07
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. Merkez Bankası, nisan ayından bu yana faizi sabit tutma serisine devam etti.

TCMB PPK, temmuz ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 50 oranında sabit tutuldu. Böylece faiz, nisan ayından bu yana dördüncü kez sabit tutulmuş oldu.

Son 1 yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yapıldı

Merkez Bankası haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere son 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, son 1 yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika

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