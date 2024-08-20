TCMB/PPK: Yurt içi talebin yavaşlaması enflasyonist etkisini azaltıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (TCMB/PPK), üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve bu durumun enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiğini açıkladı.
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21.08.2024 14:09:55. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB/PPK: Yurt içi talebin yavaşlaması enflasyonist etkisini azaltıyor - Son Dakika
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