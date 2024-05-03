TCMB Rezervleri 2 Milyar 204 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri 2 Milyar 204 Milyon Dolar Azaldı

TCMB Rezervleri 2 Milyar 204 Milyon Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar azalışla 124 milyar 80 milyon dolara düştü. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 2 milyar 44 milyon dolar azalarak 64 milyar 967 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 160 milyon dolar düşüşle 59 milyar 113 milyon dolara indi. Böylece TCMB'nin toplam rezervleri 2 milyar 204 milyon dolar azalarak 124 milyar 80 milyon dolara geriledi.

03.05.2024 14:57
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 204 milyon dolar azalışla 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 44 milyon dolar azalışla 64 milyar 967 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 19 Nisan'da 67 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 160 milyon dolar düşüşle 59 milyar 273 milyon dolardan 59 milyar 113 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 204 milyon dolar azalarak 126 milyar 284 milyon dolardan 124 milyar 80 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844
29.03.202454.37868.748123.126
05.04.202456.67870.193126.871
09.04.202458.44670.000128.446
19.04.202459.27367.011126.284
26.04.202459.11364.967124.080

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 2 Milyar 204 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika

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