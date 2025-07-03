TCMB Rezervleri Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri Düşüşte

03.07.2025 15:03
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TCMB rezervleri 27 Haziran'da 154,4 milyar dolara geriledi. Altın rezervleri azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 154 milyar 411 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 398 milyon dolar artışla 71 milyar 95 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Haziran'da 70 milyar 697 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 685 milyon dolar azalışla 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
4.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
27.06.202583.31671.095154.411

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Düşüşte - Son Dakika

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