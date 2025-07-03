TCMB Rezervleri Düşüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 154 milyar 411 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 398 milyon dolar artışla 71 milyar 95 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Haziran'da 70 milyar 697 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 685 milyon dolar azalışla 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 287 milyon dolar azalışla 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 1.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 27.12.2024 64.319 90.738 155.057 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 14.03.2025 74.013 98.069 171.082 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 4.04.2025 76.422 77.838 154.261 11.04.2025 79.482 68.007 147.488 30.05.2025 83.164 70.026 153.190 05.06.2025 85.573 70.306 155.879 13.06.2025 86.543 72.744 159.289 20.06.2025 85.001 70.697 155.698 27.06.2025 83.316 71.095 154.411

Kaynak: AA