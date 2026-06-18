TCMB Rezervleri Düşüşte - Son Dakika
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TCMB Rezervleri Düşüşte

18.06.2026 15:06
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TCMB'nin toplam rezervleri 12 Haziran'da 152,08 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
01.05.2026108.88356.600165.483
08.05.2026110.96560.564171.529
15.05.2026107.33761.235168.572
22.05.2026105.95154.224160.175
26.05.2026105.99253.234159.226
05.06.2026105.17054.254159.424
12.06.202698.95753.124152.081

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Düşüşte - Son Dakika

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