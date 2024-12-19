TCMB Rezervleri Kasım'da Düştü

Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Kasım ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerini yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,4 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,6 azalarak 64,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak yaklaşık 42,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 35 milyar ABD doları anapara, 7,8 milyar ABD doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri yaklaşık 18,5 milyar ABD dolar.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 49,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. - İSTANBUL