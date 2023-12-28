 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 97 milyar 557 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri de 47 milyar 896 milyon dolara çıktı. Toplam rezervlerdeki artış yüzde 47,7'ye karşılık geldi.

TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
28.12.2023 - 14:49,
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
01.12.202346.91693.233140.149
08.12.202346.86494.509141.374
15.12.202347.12995.399142.528
22.12.202347.89697.557145.453

Kaynak: AA
YORUMLAR

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika


14:46
Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya talimat: Muhtarlıklarımızı günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılalım Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya talimat: Muhtarlıklarımızı günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılalım
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:39
Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:23
10 kişinin öldüğü zincirleme kazası sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın 10 kişinin öldüğü zincirleme kazası sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın
13:52
İstanbul'da AVM otoparkında bir şahıs 'Siyanür içtim, yaklaşmayın' notuyla intihar etti İstanbul'da AVM otoparkında bir şahıs 'Siyanür içtim, yaklaşmayın' notuyla intihar etti
13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:14
Bir günde 2 facia! Kahramanmaraş'ta 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı Bir günde 2 facia! Kahramanmaraş'ta 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Son Dakika
14:46 Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya talimat: Muhtarlıklarımızı günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılalım
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 10 kişinin öldüğü zincirleme kazası sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:52 İstanbul'da AVM otoparkında bir şahıs 'Siyanür içtim, yaklaşmayın' notuyla intihar etti
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:14 Bir günde 2 facia! Kahramanmaraş'ta 22 araç birbirine girdi: 15 yaralı
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
13:00 Naldo'nun oğlunun ve kayınpederinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 15:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB Rezervleri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement