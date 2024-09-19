TCMB Rezervleri Yüzde 1 Artış Gösterdi

Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 149,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Ağustos ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 149,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 81,7 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 artarak 60 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,4 azalarak yaklaşık 43,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 36,0 milyar ABD doları anapara, 7,7 milyar ABD doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 22,3 milyar ABD doları olurken, söz konusu tutarın 31 milyon ABD doları bir ay vadeli olarak kayda geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 49,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. - İSTANBUL