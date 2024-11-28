TCMB, Sahte Döviz Banknotlarıyla Mücadele İçin Adım Attı

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılması için Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşıldığını açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği de kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrol ve güncellenmelerinin yapıldığını duyurdu.

TCMB, son dönemde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır" denildi.

'KONTROL VE GÜNCELLEMELER YAPILIYOR'

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada ise "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.