TCMB TL Depo Alım İhalesinde 163 Milyar 550 Milyon TL Teklif Geldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 163 milyar 550 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 60 milyar lira olurken, ihaleye 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,77, maksimum faiz oranı yüzde 41,88, ortalama faiz oranı ise yüzde 41,83 olarak ilan edildi.
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