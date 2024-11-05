TCMB TL Depo İhalesine 7.5 Milyar Lira Teklif

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 500 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.