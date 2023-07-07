TCMB, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm Tebliği'nde değişiklik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
TCMB, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm Tebliği'nde değişiklik yaptı

TCMB, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm Tebliği'nde değişiklik yaptı

07.07.2023 10:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle, döviz hesaplarının dönüşüm süresi uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin bankalardaki döviz hesapları, 30 Haziran 2023 tarihine kadar talep edilmesi halinde Türk lirasına çevrilebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tebliğine göre, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in dördüncü maddesinin birinci fıkrası; "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir." şeklinde değiştirildi.

Önceki tebliğde tarih aralığı 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2023 arasını kapsıyordu.

Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm Tebliği'nde değişiklik yaptı - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödeme yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'i kilitledi
10:07 Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi
09:53 Twitter'ın rakipleri sıraya girdi! İşte 5 alternatif uygulama
09:49 Twitter'a alternatif sosyal medya platformlarının sayısı giderek artıyor! İşte 5 alternatif uygulama
09:50 Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak
09:46 Kritik maç öncesi büyük tehlike! Galatasaray'ın yıldızı Torreira, uzun süre sahalardan uzak kalacak
09:41 MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı Tolga oldu
09:37 MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı Tolga oldu
09:22 Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine destek verdi
09:17 Koyu Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine kayıtsız kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 10:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm Tebliği'nde değişiklik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement