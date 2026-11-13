TCMB verilerine göre cari işlemler eylülde 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdi

TCMB verilerine göre cari işlemler eylülde 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB verilerine göre cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 720 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari hesap 7 milyar 342 milyon dolar fazla verdi. Kripto varlık işlemleri ilk kez istatistiklere dahil edilirken yerleşikler 49 milyon dolarlık stablecoin alımı yaptı.
Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylül ayında 2 milyar 720 milyon dolar fazla verilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 342 milyon dolarlık fazla oluştu.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 39,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 66,1 milyar dolar fazla, birincil gelir dengesi 26,3 milyar dolar açık, ikincil gelir dengesi ise 2,1 milyar dolar açık verdi.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler eylül ayında 9 milyar 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 88 milyon dolar ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6 milyar 573 milyon dolar oldu.
Kripto varlık işlemleri ilk kez istatistiklere dahil edildi
Kripto varlık işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan veriler kullanılarak ilk kez istatistiklere dahil edildi. Bunun sonucunda, eylül ayında yerleşikler net bazda 21 milyon dolar tutarında karşı yükümlülük oluşturmayan kripto varlık satışı yaparken, 49 milyon dolar tutarında da stablecoin alımı gerçekleştirdi.
(Sürecek)
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