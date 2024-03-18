TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 174,9 milyar dolar oldu. Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 35,7 milyar dolara yükseldi.
TCMB, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalışla 174,9 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 69,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 58,8 milyar dolara geriledi.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 13,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,3 oranında azalarak 19,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 oranında azalışla 20,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artışla 16,8 milyar dolar düzeyinde oldu.
ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU YÜZDE 93,1 MİLYAR DOLAR
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 51,7 milyar dolar oldu. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 35,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,4 oranında azalarak 93,1 milyar dolara geriledi.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artarak 96,2 milyar doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 oranında azalarak 75,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ocak sonu itibarıyla 2,4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 373 milyon dolar olarak görüldü. 2024 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,5'i dolar, yüzde 22,5'i Euro, yüzde 10,8'i TL ve yüzde 16,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.
2024 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 225,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,0, Merkez Bankası'nın yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,5 oranında paya sahip olduğu görüldü.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku azaldı - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında konut fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 68 artış gösterdi. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 artarken, ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi. İzmir'de ise yıllık artış yüzde 70,4 olarak kaydedildi. İstanbul'da ise fiyatlar sınırlı bir artış gösterdi ve ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL oldu.
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