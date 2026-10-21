TCMB verisine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim'de yüzde 74,3'e çıktı - Son Dakika
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TCMB verisine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim'de yüzde 74,3'e çıktı

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TCMB'nin Ekim ayı verisine göre imalat sanayinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise 0,3 puan artışla yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1965 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansSon Dakika

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