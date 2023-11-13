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Merkez Bankası'ndan ülkeye yatırımcı çekmek için yeni adım - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan ülkeye yatırımcı çekmek için yeni adım

13.11.2023 08:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Günleri düzenleyeceğini duyurdu. İlk etkinlik 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirilecek. Yatırımcı Günleri'nde enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konular sunulacak ve teknik sorular yanıtlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu. TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

YATIRIMCILARA SUNUMLAR YAPILACAK

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, New York, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan ülkeye yatırımcı çekmek için yeni adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan ülkeye yatırımcı çekmek için yeni adım - Son Dakika
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