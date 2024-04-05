TCMB, Yeni 50 TL ve 200 TL Banknotları Duyurdu

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni 50 TL ve 200 TL'lik banknotların 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay imzasıyla tedavüle çıkarıldığını duyurdu.

TCMB, 1211 sayılı kanunun TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL'lik banknotların 5 Nisan 2024'ten itibaren tedavüle çıkarıldığını açıkladı.

TCMB'nin duyurusunda halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, Başkanlık görevinde Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ile Hafize Gaye Erkan'ın imzaları yer aldığı kaydedildi.

TCMB duyurusunda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" ifadeleri yer aldı.