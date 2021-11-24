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TEB ve WorqCompany'den işini kurmak isteyen girişimcilere destek - Son Dakika

TEB ve WorqCompany'den işini kurmak isteyen girişimcilere destek

24.11.2021 10:46
TEB ve WorqCompany'den işini kurmak isteyen girişimcilere destek

Türk Ekonomi Bankası (TEB), sıfırdan iş kurmak isteyen girişimciler için şirket kuruluşundan e-fatura ve ön muhasebe gibi dijital çözümlere, vergi danışmanlığından ofis çözümlerine kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek çatıda toplayan WorqCompany ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), sıfırdan iş kurmak isteyen girişimciler için şirket kuruluşundan e-fatura ve ön muhasebe gibi dijital çözümlere, vergi danışmanlığından ofis çözümlerine kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek çatıda toplayan WorqCompany ile iş birliği gerçekleştirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB, WorqCompany ile girişimcilere özel kampanyalar düzenleyerek, iş hayatına attıkları ilk adımdan itibaren onlara destek oluyor.

2013 yılında hayata geçirdiği Girişim Bankacılığı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapan TEB, WorqCompany ile yaptığı iş birliğiyle Girişim Bankacılığı müşterileri ve TİM-TEB Girişim Evi bünyesindeki girişimciler için yeni bir destek paketini hayata geçirdi.

Destek paketi kapsamında, teknoloji firmalarına özel Sanal Ofis hizmetlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak veya şirket kuruluş hizmetlerini de içeren Kolay Şirket Paketi'ni alan teknoloji girişimcilerine Sanal Ofis hizmeti 12 ay ücretsiz olacak. Teknoloji girişimcileri tescil ve ilan masraflarından ücretsiz faydalanabilecek. Kampanya ile ayrıca, şirket kuruluşu için gereken yasal adres temini de dahil olmak üzere bütün kuruluş işlemleri, sonrasındaki finansal raporlama, bordrolama ve ofis çözümleri gibi uçtan uca tüm hizmetlerin tek bir çatı altında en uygun fiyatlarla sunulması hedefleniyor.

TEB İşletme Bankacılığı tarafında ise iş birliği, WorqCompany aracılığı ile ilk kez firma kuran girişimlere 6 ay süre ile POS, yurt içi ve yurt dışı transferler gibi ürün bazlı hizmetlerin ücretsiz sunulduğu Değer Paketi'ni kapsıyor. Zengin bir içerik sunan değer paketi ile ilk kez ticaret yapmaya başlayan yeni girişimciler önemli avantajlar elde ederken, devam eden süreçte TEB İşletme Bankacılığı'nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmaya devam ediyor.

"Girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnovatif ve teknolojik çözümler ile kendi işini kurmuş ve tekno girişimini büyütmek isteyen girişimcilere kapsamlı ve etkin bir destek sağlamak amacıyla girişim bankacılığını hayata geçirdik. Bu kapsamda bünyesinde girişimcilik ekosistemine özel sinerji oluşturan tek banka olarak, teknoloji firmalarının elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda girişimcilere yol gösteriyoruz. WorqCompany işbirliğimiz de, bunlardan biri."

Cengiz, 2013 yılından bu yana TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde girişimcilere danışmanlık ve mentorluk hizmeti verildiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yatırımcı ve potansiyel müşteri buluşmaları için fırsat sağlıyor, TİM-TEB network destekleriyle ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak girişimlerini yeni pazarlara açma imkanı sağlıyor ve girişimleri için ihtiyaç duydukları networkü sağlıyoruz. Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir iş birliği yaparak Girişim Evi konseptini Anadolu'ya da taşıdık. Bugün TİM-TEB Girişim Evi; İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Mersin ve Bursa'da olmak üzere 7 ilde bulunuyor.

Desteklerimizi rakamlarla ifade edecek olursak bugüne kadar TİM-TEB Girişim Evi programları kapsamında 1300'e yakın girişime destek sağlandı, girişimcilerimiz bugüne kadar 2,2 Milyar TL üzerinde satış gerçekleştirdi ve 8 bin 859 kişiye de istihdam sağladı. Ayrıca 95 girişimcinin 16 milyon TL TUBİTAK BİGG hibesi almasına destek sağladık. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 34 girişimcimiz 15,1 Milyon USD ihracat gerçekleştirdi."

Türk Ekonomi Bankası, Girişimcilik, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB ve WorqCompany'den işini kurmak isteyen girişimcilere destek - Son Dakika Ekonomi


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