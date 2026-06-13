TEDAŞ'tan Akıllı Sayaçlara Uyum Sertifikası

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında, birlikte çalışabilirlik testlerini geçen merkezi haberleşme (Head-End) yazılımlarına ilk uygunluk onay sertifikalarını verdi.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe dijitalleşmenin ve yerli üretimin önünü açan MASS'ta yeni bir aşamaya geçildi.

TEDAŞ tarafından 2024'te yayımlanan "TEDAŞ-MLZ/2024-081" işaretli Head-End yazılımı teknik şartnamesiyle 2025'te yayımlanan "Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzu" çerçevesinde yürütülen uygunluk değerlendirme süreçleri sonunda, birlikte çalışabilirlik testlerini geçen ilk Head-End yazılım firması için sertifikalandırma gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, TEDAŞ'ın test ve onay çalışmaları sonucunda, Head-End yazılımı için ilk Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzuna Uygunluk Onayı alan ilgili firmanın sertifikası teslim edildi.

Sektörde standart oluşturma vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Sayın Ömer Sami Yapıcı, MASS kapsamında yürütülen uygunluk değerlendirme süreçlerinin sektörde ortak standartların oluşturulması açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen bu belgelendirme, ülkemizin akıllı şebeke altyapısının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Teknik kriterleri başarıyla karşılayan firmalarımızın artması, yerli teknolojilerin yaygınlaşmasına ve sektörümüzde birlikte çalışabilirlik kültürünün güçlenmesine önemli katkılar sunacaktır. Sürece katkı sağlayan tüm kurumumuzun ve firmanın ekiplerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."