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Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerine Yetki Belgesi Sayısı Belirlendi - Son Dakika
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Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerine Yetki Belgesi Sayısı Belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin eğitimi için illere sağlanacak yetki belgesi sayısı belirlendi. Nüfusu 400 binin altında olan her ile 2 yetki belgesi, nüfusu 400 binden fazla olan illere ise nüfusa göre artan sayıda yetki belgesi verilecek. Nüfus sayısında değişiklik olması halinde yetki belgesi sayıları güncellenecek.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerine Yetki Belgesi Sayısı Belirlendi
27.12.2023 - 10:47,
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Tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerin eğitimi amacıyla nüfusa göre illere sağlanacak yetki belgesi sayısı belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nüfusu 400 binin altında olan her ile 2 yetki belgesi, nüfusu 400 binden fazla olan illere ise ilk 400 bin nüfus için 2, sonraki her 400 binlik bölüm için ise ilave 1 yetki belgesi verilecek.

Nüfusu azalan illerde, bir önceki sayıya göre düzenlenmiş eğitim merkezlerinin faaliyetleri devam edecek. Ancak bu illerde yetki belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, illere göre en son yayımlanan yetki belgesi sayısına göre işlem yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan nüfus sayısında değişiklik olması ve bu değişikliğin yetki belgesi sayılarında değişikliğe sebebiyet vermesi halinde illere göre yetki belgesi sayıları da güncellenecek.???????

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ulaşım, Güvenlik, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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