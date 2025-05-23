TEI, İş Sürekliliği Sertifikası Alan İlk Şirket - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TEI, İş Sürekliliği Sertifikası Alan İlk Şirket

TEI, İş Sürekliliği Sertifikası Alan İlk Şirket
23.05.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI, savunma ve havacılık sektöründe ISO 22301 sertifikasını alarak önemli bir başarıya imza attı.

TEI, Türkiye'de Savunma ve Havacılık Sektöründe İş Sürekliliği Sertifikasını (ISO 22301) alan ilk şirket oldu.

TEI, tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği taahhüdünü bir adım öteye taşımak amacıyla ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alarak kendi sektöründe bu sertifikaya sahip olan ilk kurum oldu. Bu gelişmeyle birlikte TEI, dünya genelinde savunma ve havacılık sektöründe bu belgeye sahip olan sayılı kurumlardan biri haline geldi.

Tüm süreçlerin dahil edildiği bir kapsamla dünyanın önde gelen denetim ve belgelendirme kuruluşlarından biri olan BSI (British Standards Institution) tarafından belgelendirilen sertifika, düzenlenen törenle TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'e takdim edildi.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası, muhtemel krizler ve beklenmedik durumlar karşısında iş süreçlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm TEI çalışanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimler, iş etki analizleri, bağımlılık analizleri, risk değerlendirme ve işleme çalışmaları, iş sürekliliği planları, tatbikatlar, kriz yönetimi iletişim planı ve bu kapsamda oluşturulan prosedür çalışmalarının başarıyla sonuçlandırılmasını ifade ediyor.

Gösterilen bu önemli başarıyla birlikte TEI, mevcut müşterilerine kendi vizyonu olan Küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olma anlayışına hizmet edecek şekilde müşteri memnuniyetini en üst düzey tutmanın yanı sıra kriz anlarında operasyonların kesintisiz şekilde sürdüreceğinin ve güvenilir bir iş sürekliliği sağlayacağının garantisini sunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Türkiye, Ekonomi, TEI, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEI, İş Sürekliliği Sertifikası Alan İlk Şirket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
23:59
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı
DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
23:50
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
23:40
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:54
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
22:37
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 17:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: TEI, İş Sürekliliği Sertifikası Alan İlk Şirket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.