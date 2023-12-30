TEİAŞ\'ın 2024 yılı gelir tavanı belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) 2024 yılına ait gelir tavanını belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TEİAŞ'ın 2024 yılı sistem kullanım gelir tavanı 75 milyar 838 milyon 971 bin 560 lira olarak tespit edilirken, sistem işletim gelir tavanı ise 24 milyar 551 milyon 466 bin 654 lira oldu.

Ayrıca TEİAŞ tarafından 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için "İletim Sistemi ve Sistem Kullanımı ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri belirlendi.