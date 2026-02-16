TEİAŞ ve AA İşbirliği Görüşmesi

Türkiye Elektrik Üretim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğünde yapılan görüşmede, TEİAŞ ve AA arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TEİAŞ İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Cüneyt Zekeriya Çifter ve AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli'nin de bulunduğu görüşmenin ardından, ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.