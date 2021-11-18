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Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

18.11.2021 10:27
Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birlik üyelerinin ekim ayında 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birlik üyelerinin ekim ayında 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ocak-ekim döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının geçen yıla göre yüzde 19,8 artışla 16,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

AHKİB'in ekim ayı ihracat performansını değerlendiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 35,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ana pazarları Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'den oluşan birliğimiz, ekim ayında en fazla dış satımı 9 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleştirdi. Söz konusu ayda bölge ihracatımızda yüzde 25'lik paya sahip olan İspanya'nın ardından yüzde 313 artış ve 8,9 milyon dolarla Hollanda ikinci, yüzde 4 artış ve 4,5 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı."

Tekin, ekim ayında ihracat hacmini en fazla artıran ülkelerin ise Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Polonya'nın olduğunu bildirdi.

AHKİB'in ekim ayındaki ihracatının ürün gruplarını da değerlendiren Tekin, "Ekim ayında yüzde 70 artış yakaladığımız bayan dış giyim 16,4 milyon dolarla birinciliği elde etti. 7,3 milyon dolarla bay dış giyim ikinci, 4,6 milyon dolarla da diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı
Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı

Hazır Giyim, İhracat, Akdeniz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akdenizli hazır giyim ihracatçıları ekimde 35,9 milyon dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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