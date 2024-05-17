Tekirdağ'da 126 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da 126 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında çiftçilere 650 bin lira değerinde bostan fidesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü, fidelerin kısa sürede toprakla buluşacağını ve üreticilere destek olmak amacıyla bu dağıtımın gerçekleştirildiğini belirtti.

17.05.2024 22:36
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Tekirdağ'da 126 bin sebze fidesi dağıtıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çiftçilere yönelik yapılan uygulamalarda çiftçilere 650 bin lira değerinde bostan fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında uygulamaya başlayan proje çerçevesinde, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fide dağıtım töreni gerçekleştirildi. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende üreticilere, 620 bin liralık bütçeyle 126 bin salatalık, domates, biber, patlıcan ve karpuz fidesi dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin taleplerine göre belirlenen fidelerin kısa sürede toprakla buluşacağını ifade ederek, "Bölgemizde üretim yapan çiftçilerimize fide dağıtımıyla destek olmak istedik. Üreticiler için en büyük maliyet girdiler, bizde bu konuda çiftçilere katkı sunmak istedik. İlçelerden aldığımız talepler kapsamında bu sebze fidelerini ayarladık. Fideler üreticilerimizin elleriyle toprakla buluştuktan sonra yetiştirilerek sofralarımıza gelecek. Bunun yanı sıra üreticilerimize yeni tarım, üretim teknikleriyle ilgili de tanıtım ve bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da 126 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika

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