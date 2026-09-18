Tekirdağ'da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı, ikinci el öne çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı, ikinci el öne çıktı

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Tekirdağ\'da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı, ikinci el öne çıktı
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TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da ağustos ayında 3 bin 391 konut satışı gerçekleşti; bunun 2 bin 50'si ikinci el konutlardan oluştu. Aynı dönemde kentte 286 iş yeri satıldı, bunların 181'i ikinci el iş yeri oldu.

Tekirdağ'da ağustos ayında 3 bin 391 konut satışı gerçekleştirildi. Satışların bin 341'i ilk el, 2 bin 50'si ise ikinci el konutlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Tekirdağ'da ağustos ayında konut satışlarında ikinci el konutlar öne çıktı. Kentte aynı dönemde toplam 286 iş yeri satışı gerçekleşti. Bu satışların 105'i ilk el, 181'i ise ikinci el iş yeri oldu.

Tekirdağ'da ağustos ayında gerçekleştirilen 3 bin 391 konut satışının 730'unu ipotekli satışlar oluştururken, 2 bin 661 konut diğer satış türleri kapsamında el değiştirdi. Ağustos ayında Tekirdağ'da satışı gerçekleştirilen 286 iş yerinden ise 13'ü ipotekli olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri kapsamında 273 iş yeri satıldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuTekirdağAğustosEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı, ikinci el öne çıktı - Son Dakika
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