Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretimi Çalışması - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretimi Çalışması

Tekirdağ\'da Ayçiçeği Üretimi Çalışması
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İklim değişikliğinin ayçiçeği üretimine etkilerini belirlemek için 11 çeşit test edildi.

Tekirdağ'da değişen iklim şartlarının ayçiçeği üretimine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada, 11 farklı ayçiçeği çeşidinin farklı ekim zamanlarındaki performansı test edildi. Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde 11 dekarlık alanda gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmasında hasat yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada 11 farklı ayçiçeği çeşidi; erken, normal ve geç olmak üzere üç ayrı ekim döneminde toprakla buluşturuldu. Çeşitlerin farklı ekim tarihlerine verdiği tepkiler, gelişim özellikleri, verim potansiyelleri ve kalite durumları sezon boyunca takip edildi.

Çalışmanın sonuçlarının, iklim değişikliğinin ayçiçeği üretimindeki etkilerinin ortaya konulması ve üreticilerin gelecekte doğru çeşit ile doğru ekim zamanını belirleyebilmesi açısından önemli veriler ortaya koyması bekleniyor.

"Değişen iklim şartlarını sahada görmek istiyoruz"

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çalışmanın temel amacının değişen iklim şartlarının tarımsal üretimde oluşturduğu etkileri sahada ortaya koymak olduğunu belirtti.

Üreticilerin iklim şartlarındaki değişimlere uyum sağlayabilmeleri için doğru çeşit ve uygun ekim zamanının belirlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Aksoy, Bakanlık tarafından yüzde 75 hibe destekli tohum projeleriyle çiftçilere yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi.

Özellikle genç ve kadın üreticilerin desteklenmesine önem verdiklerini belirten Aksoy, tarımsal uygulamaların sahada üreticilere aktarılması amacıyla ziyaretlerin de devam ettiğini kaydetti.

Milli ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor

Aksoy, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen milli ayçiçeği tohumlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Bu yıl Tekirdağ'da ayçiçeğinde yüksek verim beklentisi içerisinde olduklarını belirten Aksoy, kent genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

11 çeşit, 11 dekarda test edildi

İnanlı Mahallesi'ndeki demonstrasyon çalışmasının 11 dekarlık alanda gerçekleştirildiğini aktaran Aksoy, 11 farklı ayçiçeği çeşidinin her birinin 1'er dekarlık parsellerde yetiştirildiğini belirtti.

Hasadın tamamlanmasının ardından elde edilen verim ve kalite sonuçları ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Ortaya çıkacak sonuçlarla, değişen iklim şartlarında Tekirdağlı üreticilerin hangi ayçiçeği çeşitlerini ve hangi ekim dönemlerini tercih etmelerinin daha uygun olacağına ilişkin önemli veriler elde edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Tekirdağ, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretimi Çalışması - Son Dakika

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