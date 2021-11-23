Üye Girişi
Tekirdağ'da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı

23.11.2021 15:56
Tekirdağ'da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2021 yılı ekim ayında 3 bin 335 konut satıldığı açıklandı.

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2021 yılı ekim ayında 3 bin 335 konut satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son verilere göre, Türkiye genelinde 2021 yılı ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. 3 bin 335 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4'ü Tekirdağ'da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9'uncu sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla, 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 932

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 932 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,9 ile 2'nci sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,3'lük payı ile 6'ncı sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak ve ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

2 bin 403 konut el değiştirdi.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 403 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 72,1 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,2'lik pay alarak 12'nci sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak ve ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 876 bin 635 oldu.

Türkiye genelindeki 137 bin 401 konut satışının 41 bin 914'ü (yüzde 30,5) ilk satış, 95 bin 487'si ise (yüzde 69,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise 3 bin 335 konut satışının bin 57'si (yüzde 31,7) ilk satış, 2 bin 278'i ise (yüzde 68,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Tekirdağ, konut, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor 15:55 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor? 15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor? Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz 13:54 Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

Son Dakika Haberleri
15:54 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?
15:48 Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız
15:43 Döviz büroları tahta kapattı
15:39 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!
15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!
15:35 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
15:34 Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor!
15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
Cem Uzan'dan ekonomiye dair ürküten kehanet: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan ekonomiye dair ürküten kehanet: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:01
Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu! Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!         
15:54
Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız         
15:49
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 16:07:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement