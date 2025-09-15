Tekirdağ'da Hayvancılık Ziyareti - Son Dakika
Tekirdağ'da Hayvancılık Ziyareti

15.09.2025 10:37
İl Müdürü Aksoy, Kapaklı'da hayvancılık faaliyetlerini inceledi, üreticilere tavsiyelerde bulundu.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Kapaklı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Aksoy, ilçedeki Pınarca Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret ederek yürütülen hayvancılık faaliyetleri yerinde inceledi, üretim süreçlerinin verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, üreticilerin hayvansal üretimde modern yöntemleri kullanmasının önemine değinerek sağlıklı ve kaliteli üretimin devamlılığı için doğru besleme, hijyen ve hayvan sağlığı uygulamalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca tarımsal üretimin çeşitliliğinin artırılması, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve bölgedeki hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yapılan destek ve projeler hakkında bilgi paylaşan Aksoy, üreticilerin karşılaştıkları sorunları da dinledi. İl Müdürü, Bakanlık tarafından yürütülen destek programları ile üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ziyaret sonunda üreticilere tavsiyelerde bulunan Aksoy, kent genelinde tarım ve hayvancığın güçlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

