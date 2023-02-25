Tekirdağ'da indirim izdihamı, kapıları zor tuttular - Son Dakika
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Tekirdağ'da indirim izdihamı, kapıları zor tuttular

25.02.2023 16:07
Tekirdağ'da indirim izdihamı, kapıları zor tuttular

Tekirdağ'da bir alışveriş merkezinin açılışa özel indirim yaptığını duyan vatandaşlar, saatlerce beklemeyi göze aldılar ve alışveriş yaparak izdihama neden oldular.

Tekirdağ'da bir alışveriş merkezinin açılışa özel indirim yaptığını duyan vatandaşlar, saatlerce beklemeyi göze aldılar ve alışveriş yaparak izdihama neden oldular. İş yeri sahipleriyse izdiham olan mağazada kapıları zor tuttular.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde bir çok ilde şubesi bulunan bir alışveriş merkezi şube açtı. Alışveriş merkezinin açılışa özel indirim yaptığını günler öncesinden duyan vatandaşlar, mağaza önünde ve içerisinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, indirimli alışveriş için saatlerce beklemeyi göze alırken alışveriş esnasında da birbirleriyle yarıştılar. Mağaza içerisinde alışveriş için birbiriyle yarışan vatandaşlar, mağazaya girme konusundaysa iş yeri çalışanlarına zor anlar yaşattılar.

"10 günlük ciroyu 1 günde toplamayı hedefliyoruz"

Firma sorumlusu Ramazan Barutçu, 10 günlük işi 1 günde yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Fiyatlarımız piyasaya göre çok uygun, çeşit de bol. Biz sürümden kazanıyoruz, ondan dolayı yoğunluk var. Daha önce Tokat, Sivas, Kırklareli, Manisa, Çanakkale'de de mağazamız olduğu için burada da bu yoğunluğu bekliyorduk. Ortalama 10 günlük işimizi bu gün yapmayı düşünüyoruz, 10 günlük ciroyu bu gün yakalayabiliriz. Fiyatlarımız gerçekten çok uygun" dedi.

"Sabahtan beri buradayız"

Sabahtan saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için sıra beklediklerini belirten vatandaşlar, "Fiyatlar uygun, çok güzel. Sabahtan beri buradayız, 2 saat oldu. Fiyatlar güzel, 3 güne yaymış olsalardı bu kadar izdiham olmazdı. Çeyiz hazırlığı yapıyoruz, 2 saattir sıra bekliyoruz. Çok yoğun, ben ilk defa böyle bir yoğunluğa ilk defa girdim" ifadelerini kullandılar. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Alışveriş, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da indirim izdihamı, kapıları zor tuttular - Son Dakika

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