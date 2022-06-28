Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ediyor

28.06.2022 16:07
Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ediyor

Tekirdağ'da yetiştirilen tarım ürünlerinin başında gelen kirazda hasat devam ediyor.

Tekirdağ'da yetiştirilen tarım ürünlerinin başında gelen kirazda hasat devam ediyor.

Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ndeki üreticiler tarafından yetiştirilen kirazların hasadı devam ediyor. Hem lezzeti hem de yetiştirme sürecinin kolaylığı sebebiyle Tekirdağlı çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin başında gelen kiraz, vatandaşların yaz aylarında yoğun talep gösterdiği meyveler arasında yer alıyor. Kirazlı Mahalle Muhtarlığı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları ile zincir marketlerin de raflarına ulaşan Tekirdağ kirazı, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Şarköy ilçesinde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticileri ziyaret ettikten sonra, "Kirazlı Mahallemizdeki üreticilerimizin hasadına katıldık. Bu sene kirazda verim, kalite ve satış fiyatının iyi olduğunu görüyoruz. Kirazlı Muhtarlığı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları ile büyük market zincirleri ve ihracat firmalarına yapılan anlaşmalar sonucu çiftçilerimizin ürünlerini daha güzel şartlarda pazarlama imkanı bulduklarını ve satış konusunda hiç zorlanmadıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kiraz hasadı devam ediyor - Son Dakika
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