Tekirdağ\'da Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi Başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol ile birlikte Karacakılavuz Mahallesi'nde birlik üyesi yetiştiricilere yem dağıtımı yapıldı.

Projeyle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yükü hafifleyecek

Proje çerçevesinde her yetiştiricinin işletmesindeki en fazla 30 baş kuzu ve oğlağın dört aylık yem ihtiyacı karşılanacak. Yem bedelinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, kalan yüzde 50'si üreticiler tarafından ödenecek. Bu projeyle, zorlu ekonomik şartlar altında çalışan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine maliyet avantajı sağlanması ve üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Proje ile birlikte, Şubat ve Mart aylarında toplam 254 mahalleden birlik üyesi 1408 küçükbaş hayvan üreticisine toplamda 2 milyon 94 bin 900 kilogram (2 bin 94,9 ton) kuzu-oğlak yemi dağıtımının gerçekleştirileceği açıklandı.

"Hayvan yetiştiriciliği alanında sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yem dağıtım projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, proje ile artan girdi maliyetlerinin küçükbaş hayvan yetiştiricileri üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Yüceer, "Kuzu-Oğlak Yemi Dağıtım Projesi'ni, zorlu ekonomik şartlar altında çalışan hayvan yetiştiricilerimize maliyet avantajı sağlamak ve üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla planladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı arasında protokol imzalayarak kuzu-oğlak yemi bedelinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızca karşılanması yönünde projeyi uygulamaya geçirdik. Projemiz 2024-2029 yılları arasında uygulanacaktır" dedi.

"İl genelinde talepler toplandı"

Proje çerçevesinde il genelinde taleplerin toplandığını hatırlatan Başkan Yüceer, "Şubat ve Mart aylarında toplam 254 mahalleden birlik üyesi 1408 yetiştiriciye 2.094.900 kilogram kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız.

Yeter mi? 'Yetmez' dedik ve üreticimizi daha da teşvik etmek amacıyla gelecek projeksiyonumuzu genişlettik, sunacağımız desteği de yüzde elli oranında artırdık. Hayvancılığın en önemli girdisi yemdir. Sadece buzağı maması son bir ayda yüzde 6, üre fiyatı yüzde 10 artmıştır. Yem fiyatlarının artması yetiştiricileri hiçbir besin değeri olmayan, sindirilebilirliği düşük samana yönlendirmekte, bu talep saman fiyatlarını da arttırarak yetiştiriciliğin sürdürülebilir olmasını zorlaştırmakta hatta imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle hayvancılıkta artan maliyetlere karşı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretici ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından birlik üyesi üreticilere kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirildi. Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da projenin hayırlı olmasını diledi ve kendilerine verdiği destek ve katkılardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e teşekkürlerini iletti.

Bölge ekonomisine katkı sağlanacak

Tekirdağ genelinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hazırlanan projenin, hem üreticilere maliyet avantajı sağlayacağı hem de bölge ekonomisine ivme kazandıracağı bildirildi. - TEKİRDAĞ