Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 330 Bin 860'a Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 330 Bin 860'a Ulaştı

Tekirdağ\'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 330 Bin 860\'a Ulaştı

Tekirdağ'da 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle toplam motorlu kara taşıtı sayısı 330 bin 860'a yükseldi. Mart ayında 9 bin 296 adet taşıtın devri yapıldı. Otomobil yüzde 65,5 ile en çok devredilen taşıt oldu. Tekirdağ'da toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine denk geliyor.

29.04.2024 14:53
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Tekirdağ'da 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 330 bin 860'ya yükseldi.

TÜİK Verilerine göre Tekirdağ'da Mart ayında 9 bin 296 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 9 bin 296 taşıt içinde otomobil yüzde 65,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 9,2 ile motosiklet ve yüzde 4,1 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,4'ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2024 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 754 bir önceki yılın aynı ayına göre 25 bin 707 adet artarak 330 860 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında ise 2024 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 29 milyon 367 bin 254 adet araç bulunurken, Tekirdağ'da toplam 330 bin 860 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip olduğu açıklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 330 Bin 860'a Ulaştı - Son Dakika

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