Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 391 Bin 663 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 391 Bin 663

Tekirdağ\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 391 Bin 663
20.05.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Nisan 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 391 bin 663'e ulaştı.

Tekirdağ'da 2026 Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 391 bin 663 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ'daki araçların 195 bin 437'sini otomobil, 78 bin 774'ünü motosiklet, 56 bin 98'ini kamyonet, 34 bin 839'unu traktör, 13 bin 118'ini kamyon, 6 bin 484'ünü minibüs, 5 bin 449'unu otobüs ve bin 464'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kentte Nisan ayında toplam 9 bin 748 aracın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçların 6 bin 153'ünü otomobil, bin 392'sini kamyonet, bin 228'ini motosiklet, 499'unu traktör, 205'ini kamyon, 161'ini minibüs, 142'sini otobüs ve 18'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ise Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45'ini otomobil, yüzde 38,5'ini motosiklet, yüzde 11,6'sını kamyonet oluşturdu.

Öte yandan Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 otomobilin 129 bin 484'ünün gri renk olduğu belirtildi. Açıklamada otomobillerin yüzde 42,2'sinin gri, yüzde 25,3'ünün beyaz, yüzde 11,4'ünün siyah ve yüzde 10'unun mavi renklerden oluştuğu kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 391 Bin 663 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:21:37. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 391 Bin 663 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.