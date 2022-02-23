Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

23.02.2022 13:28
Tekirdağ'dan kısa kısa

Malkara Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Rıfat Yıldırım, Malkara Vergi Dairesi'nin 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen vergi gelirleri hedefini aşarak yüzde 112 oranında tahsilat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Malkara Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Rıfat Yıldırım, Malkara Vergi Dairesi'nin 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen vergi gelirleri hedefini aşarak yüzde 112 oranında tahsilat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinin finansmanında temel kaynak teşkil eden vergi gelirleri, eğitim, sağlık, güvenlik, adalet ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanmasında, ülkenin kalkınmasında ve toplumsal refahın artırılmasında büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan dijital hizmetlerin çeşitliliği her geçen yıl artmakta olup, bilgisayar ve mobil cihazlar ile 200'ü aşkın farklı işlemin elektronik ortamda 7/24 yapılabilmesine imkan veren GİB Mobil uygulaması, internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi mükelleflerin kullanımına sunulmak olduğunu aktaran Yıldırım, "Devlet gelir politikaları çerçevesinde, Malkara Vergi Dairesi, 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen vergi gelirleri hedefini aşarak yüzde 112 oranında tahsilat gerçekleştirmiştir. Bu başarı, vergiye uyum konusundaki gayret ve özverileriyle Malkaralı veya Malkara'da faaliyet gösteren mükelleflerimize aittir." ifadelerini kullandı.

-Ergene Atatürk Evi ilgi görüyor

Ergene Belediyesi Atatürk Evi, bölgedeki öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada belediye olarak Trakya Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan Atatürk Evinin bölgede yoğun ilgi ile karşılandığını belirtti.

Yüksel, özellikle öğrencilerin sıklıkla Atatürk Evini ziyaret ettiğini aktararak, "Diğer öğretim kurumları da rezervasyon işlemlerini yaptırarak Atatürk Evini gezmek için yer ayırtıyor. 10 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen törenle resmen açılışı yapılarak vatandaşların ziyaretine açılan Ergene Atatürk Evi'nin tefrişatında kullanılan antika eşyaların tamamı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına ait orijinal eserlerden oluşuyor. Açıldığı günden bu yana adeta ziyaretçi akınına uğrayan Ergene Belediyesi Atatürk Evi Pazartesi günleri hariç sabah 10: 00 akşam 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

- Muratlı ilçesinde kütüphane açılışı yapıldı

Muratlı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda hayırsever Safiye Temizel'in merhum eşi Hamdi Temizel anısına yaptırdığı kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kütüphanenin açılışı Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Muratlı Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

Hayırsever Temizel'e program sonunda teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Vergi, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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