Tekirdağ\'ın Ergene ilçesinde hayvan hastalığına karşı önlem alındı

Ekonomi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Bakırca Mahallesinde faaliyet gösteren ve içerisinde 170 adet büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeye Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası verildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, beraberinde Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ile Bakırca Mahallesinde faaliyet gösteren Veteriner Hekim Kadir Er'e ait 170 büyükbaş hayvan bulunan aile işletmesini ziyaret ederek Hastalıktan Ari İşletme belgesini takdim etti.

Kaymakam Duman üreterek aile, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayanları tebrik ederek bol ve bereketli kazançlar diledi. - TEKİRDAĞ