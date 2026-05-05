Tekirdağ Mart 2026 Dış Ticaret Verileri

05.05.2026 20:03
TÜİK'e göre Tekirdağ, Mart 2026'da en yüksek ihracat ve ithalat rakamlarına ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2026 döneminde Trakya'da en yüksek ihracat ve ithalat rakamları Tekirdağ'da gerçekleşti.

TÜİK'in "Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2026" verilerine göre bölge ekonomisinin dış ticaret performansı açıklandı.

Buna göre Tekirdağ'da Mart ayında ihracat 277 milyon 827 bin dolar olarak gerçekleşirken, ithalat 226 milyon 406 bin dolar oldu. Tekirdağ bu rakamlarla Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan iller arasında 14'üncü sırada, ithalatta ise 12'nci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Edirne'de ihracat 11 milyon 571 bin dolar, ithalat ise 40 milyon 838 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kırklareli'nde ise ihracat 19 milyon 671 bin dolar, ithalat 40 milyon 643 bin dolar oldu.

Tekirdağ'ın dış ticaretinde en dikkat çekici pazarlar da verilerde öne çıktı. Mart ayında en fazla ihracat 34 milyon 895 bin 433 dolarla Almanya'ya yapılırken, en fazla ithalat 50 milyon 492 bin 662 dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Almanya, Sırbistan ve ABD ihracatta öne çıkan diğer ülkeler olurken, ithalatta Çin'i Güney Kore ve Almanya takip etti.

Edirne'de en fazla ihracat Bulgaristan'a yapılırken, ithalatta Moldova ilk sırada yer aldı. Kırklareli'nde ise ihracatta Küba, ithalatta Rusya Federasyonu öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye genelinde ise Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

